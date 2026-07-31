Glaukos vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Glaukos hat am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,54 Prozent auf 185,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 124,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at