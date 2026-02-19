Glaukos veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Glaukos hat sich am 17.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Glaukos hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,600 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 105,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143,1 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,280 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Glaukos ein EPS von -2,770 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 507,44 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 383,48 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at