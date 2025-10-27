GlaxoSmith XD: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GlaxoSmith XD stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,40 PKR, nach 6,05 PKR im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 14,19 Milliarden PKR, gegenüber 14,73 Milliarden PKR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,69 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at