GlaxoSmith XD legte Quartalsergebnis vor

GlaxoSmith XD präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6,19 PKR gegenüber 6,50 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,56 Prozent auf 14,49 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel hatte GlaxoSmith XD 14,72 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at