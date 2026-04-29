GlaxoSmith XD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GlaxoSmith XD hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 8,20 PKR gegenüber 6,68 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 17,03 Milliarden PKR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,58 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at