GlaxoSmithKline: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GlaxoSmithKline lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 412,69 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 263,86 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 14 576,03 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 45,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9 990,62 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at