GlaxoSmithKline Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,45 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13,57 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GlaxoSmithKline Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 10,41 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 9,67 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 16,70 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 10,33 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at