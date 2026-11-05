GlaxoSmithKline Pharmaceuticals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 19,83 INR gegenüber 15,20 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 11,84 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,80 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at