GlaxoSmithKline Pharmaceuticals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,00 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GlaxoSmithKline Pharmaceuticals ein EPS von 12,10 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 9,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 13,97 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 9,24 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at