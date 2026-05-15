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15.05.2026 06:31:29
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 16,40 INR gegenüber 15,52 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 9,95 Milliarden INR gegenüber 9,74 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 16,40 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 10,28 Milliarden INR gesehen hatten.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 61,15 INR. Im letzten Jahr hatte GlaxoSmithKline Pharmaceuticals einen Gewinn von 54,76 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz lag bei 38,22 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 37,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 61,80 INR und einen Umsatz von 38,47 Milliarden INR in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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