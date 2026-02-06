GlaxoSmithKline verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GlaxoSmithKline präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 150,98 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 64,68 ARS je Aktie in den Büchern standen.

GlaxoSmithKline hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16 470,33 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10 395,97 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1157,97 ARS beziffert. Im Vorjahr waren 369,74 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 53 617,98 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 36 711,81 Milliarden ARS umgesetzt.

