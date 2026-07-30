GlaxoSmithKline verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GlaxoSmithKline präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 102,12 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GlaxoSmithKline 272,21 ARS je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat GlaxoSmithKline 15 902,49 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12 246,97 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at