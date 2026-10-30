GlaxoSmithKline verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GlaxoSmithKline hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 388,04 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GlaxoSmithKline 447,03 ARS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 17 914,13 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 16,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15 313,65 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at