Glen Burnie Bancor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Glen Burnie Bancor lud am 01.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at