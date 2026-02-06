Glen Burnie Bancor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Glen Burnie Bancor gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Glen Burnie Bancor ein EPS von -0,010 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,010 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Glen Burnie Bancor 17,07 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,37 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at