Glen Burnie Bancor stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Glen Burnie Bancor präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glen Burnie Bancor -0,070 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Glen Burnie Bancor mit einem Umsatz von insgesamt 4,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,0 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at