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14.09.2026 06:31:29
Glenalta Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Glenalta Foods hat am 11.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,720 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Glenalta Foods hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 471,3 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 465,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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