Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WY82 / ISIN: US37827X1000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Medienbericht 30.03.2026 12:43:41

Glencore-Aktie freundlich: Kanada plant Finanzhilfe für Kupferschmelze

Glencore-Aktie freundlich: Kanada plant Finanzhilfe für Kupferschmelze

Die kanadische Regierung prüft nach Informationen von Bloomberg Finanzhilfen in Höhe von etwa 150 Millionen Kanadischen Dollar, um Glencore bei der Erfüllung von Emissionsauflagen in seiner Kupferschmelze nordwestlich von Montreal zu unterstützen.

Der Rohstoffriese hatte damit gedroht, die Schmelze wegen neuer Umweltauflagen zu schließen, nun prüfe die Regierung Hilfen, um ein neues Systeme zur Emissionskontrolle zu finanzieren, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen.

Die Provinzregierung in Quebec hat dem Bericht zufolge zudem Gesetzesänderungen vorgeschlagen, die Glencore mehr Zeit geben würden, die strengeren Emissionsziele zu erreichen.

"Während wir auf regulatorische Klarheit warten, sind wir offen dafür, andere Mechanismen, insbesondere finanzielle, zur Risikoteilung zu prüfen", erklärte Glencore auf Bloomberg-Nachfrage. Unterdessen bezeichnete ein Regierungssprecher die Schmelze als strategisch wichtig.

Im Londoner Handel notiert die Glencore-Aktie zeitweise 2,14 Prozent höher bei 5,50 Pfund.

DJG/DJN/rio/hab

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bergbau-Deal abgesagt: Aktien von Rio Tinto und Glencore im Fokus
Glencore-Aktie legt zu: Verkauf von Beteiligungen im Kongo angedacht
Glencore-Aktie sinkt: BHP verzichtet wohl auf Glencore-Offerte

Bildquelle: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh 12,50 2,46% Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg eskaliert weiter: ATX schwächer -- DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt findet keine klare Richtung. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen