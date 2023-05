Glencore-Aktie legt zu: Glencore überarbeitet wohl Teck-Übernahmeangebot

Der Schweizer Rohstoffkonzern soll laut Kreisen vor einer Erhöhung seines Angebots stehen. Glencore arbeite an einer möglichen Nachbesserung seiner Offerte, die in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Durch die Angebotserhöhung wolle Glencore Teck an den Verhandlungstisch zwingen.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen Teck hatte zuvor ein 22,5 Milliarden US-Dollar (21 Mrd Euro) schweres Angebot von Glencore zur Zusammenlegung der beiden Unternehmen abgelehnt. Teck verfolgte stattdessen seine eigenen Pläne, sein Kupfer- und Kohlegeschäft getrennt zu verkaufen. Im April zog Teck den ursprünglichen Plan zur Trennung der Geschäftsbereiche in letzter Minute allerdings zurück, nachdem die Firma nicht genügend Unterstützung durch die Aktionäre erhalten hatte.

Die Glencore-Aktie gewinnt an der Londoner Börse zeitweise 0,38 Prozent auf 4,18 Pfund.

/ys/uh/AWP/men

ZÜRICH (dpa-AFX)