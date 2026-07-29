Glencore Aktie

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WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Rekordjahr möglich 29.07.2026 11:36:38

Glencore-Aktie profitiert von enormem Handelsgeschäft im ersten Halbjahr

Glencore-Aktie profitiert von enormem Handelsgeschäft im ersten Halbjahr

Die Glencore-Aktie hat am Mittwoch kräftig von starken Halbjahreszahlen des Bergbaukonzerns und Rohstoffhändlers profitiert.

Sie gewann in London 3,4 Prozent auf 523,70 Pence und baute ihr Jahresplus damit auf fast 30 Prozent aus.

Laut Glencore erzielte die Handelssparte im ersten Halbjahr einen operativen Gewinn von rund 3,3 Milliarden US-Dollar, womit das Unternehmen auf bestem Weg zu einem Rekordjahr sei. Die Geschäftsentwicklung macht dem Management zufolge deutlich, wie stark Rohstoffhändler davon profitiert hätten, dass der Iran-Konflikt die Energiepreise in die Höhe getrieben habe.

Analyst Christopher LaFemina vom Investmenthaus Jefferies schrieb zwar, dass die Förderzahlen für Kupfer und Kokskohle im ersten Halbjahr etwas hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben seien, sie die Erwartungen bei Zink und Kraftwerkskohle indes übertroffen hätten. Besonders aber sei das Handelsgeschäft von Glencore hervorzuheben, schrieb er, und rechnet auch für die zweite Jahreshälfte mit einer sehr starken Entwicklung. Seine Anlageempfehlung "Buy" bekräftigte er.

/ck/mis

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Bloomberg,Glencore

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