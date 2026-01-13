Rio Tinto PLCShs Aktie
WKN: 868009 / ISIN: US7672041008
|Medienbericht
|
13.01.2026 11:12:43
Glencore-Aktie sinkt: BHP verzichtet wohl auf Glencore-Offerte
Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, betrachtet BHP Glencore nicht als Ergänzung zu seinem Geschäft und ist nicht an dessen Handelsarm oder Kohlevorkommen interessiert. Laut dem Bericht lehnte BHP eine Stellungnahme ab. Rio Tinto und Glencore verhandeln derzeit über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbauunternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte. Die Glencore-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,42 Prozent auf 4,67 Pfund. Für Rio Tinteo geht es derweil um 0,52 Prozent aufwärts auf 61,67 Pfund.
DJG/DJN/brb/sha
DOW JONES
