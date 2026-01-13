Rio Tinto PLCShs Aktie

WKN: 868009 / ISIN: US7672041008

Medienbericht 13.01.2026 11:12:43

Glencore-Aktie sinkt: BHP verzichtet wohl auf Glencore-Offerte

Der Bergbaukonzern BHP Group plant einem Agenturbericht zufolge derzeit kein Angebot für den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, betrachtet BHP Glencore nicht als Ergänzung zu seinem Geschäft und ist nicht an dessen Handelsarm oder Kohlevorkommen interessiert. Laut dem Bericht lehnte BHP eine Stellungnahme ab. Rio Tinto und Glencore verhandeln derzeit über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbauunternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte.

Die Glencore-Aktie verliert im Londoner Handel zeitweise 0,42 Prozent auf 4,67 Pfund. Für Rio Tinteo geht es derweil um 0,52 Prozent aufwärts auf 61,67 Pfund.

DJG/DJN/brb/sha

DOW JONES

