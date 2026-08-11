Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Pressebericht
|
11.08.2026 11:32:00
Glencore-Aktie stärker: Rohstoffkonzern will Mehrheit an Sherritt übernehmen
Sherritt betreibt laut dem Bericht Nordamerikas einzige bedeutende Kobaltraffinerie. Zudem halte Sherritt eine 50-prozentige Beteiligung an einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem kubanischen Staatsunternehmen General Nickel Company. Aufgrund der US-Sanktionen gegen Kuba musste Sherritt seine Kuba-Aktivitäten allerdings einfrieren.
Das Glencore-Konsortium, zu dem auch Kyma Capital, Trifon Natsis und ein nicht namentlich genannter US-Investor gehören, will frisches Eigenkapital einbringen und mindestens 55 Prozent an Sherritt übernehmen. Parallel bietet Gillon Capital, das Family Office des Trump-nahen Unternehmers Ray Washburne, eine ähnliche Mehrheitsübernahme an.
Glencore wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AWP nicht weiter zu dem Bericht äußern.
Im Londoner Handel steigt die Glencore-Aktie zeitweise um 0,4 Prozent an auf 5,71 GBP.
LONDON (dpa-AFX)
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