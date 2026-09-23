Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Kritische Rohstoffe
|
23.09.2026 15:08:38
Glencore-Aktie steigt: US-Regierung wählt Konzern als Partner für Mineralienreserve
Für 500 Millionen US-Dollar soll das Unternehmen aus Zug Reserven an kritischen Mineralien für die US-Regierung beschaffen.
Zur Gründung einer "strategischen Mineralienreservefonds" habe die US-Regierung dazu Glencore als Partner für die neu ins Leben gerufene VaultCo ausgewählt. VaultCo soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Reserve für kritische Mineralien aufbauen, um die Lieferketten der USA für diese Rohstoffe zu stärken. Mit den Vorräten soll die US-Industrie unterstützt sowie auch deren Anfälligkeit gegenüber künftigen Versorgungsengpässen verringert werden.
Im Londoner Handel notiert die Glencore-Aktie zeitweise um 0,62 Prozent höher bei 5,49 Pfund.
/sta/cg/AWP/men
ZUG (dpa-AFX)
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