Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
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28.10.2026 06:00:23
Glencore boss flags bumper year on asset sales and trading boom
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
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|22.09.25
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|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
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