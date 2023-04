Glencore kauft sich für 775 Mio Dollar bei Alu-Minen ein

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)--Glencore übernimmt für insgesamt 775 Millionen US-Dollar von Norsk Hydro Minderheitsbeteiligungen an zwei brasilianischen Produzenten der Aluminium-Grundstoffe Tonerde und Bauxit. Dabei handelt es sich um einen 30-prozentigen Anteil an Alunorte und einen 45-prozentigen Anteil an Mineracao Rio do Norte, wie der Rohstoffkonzern mitteilte. Zugrunde gelegt worden seien neben dem anteiligen Unternehmenswert Nettoverbindlichkeiten von 335 Millionen Dollar.

Basierend auf der Performance von Alunorte und bestimmten Anpassungen nach Abschluss der Transaktion dürfte sich die Gesamtzahlung inklusive Gewinnbeteiligung auf rund 700 Millionen Dollar belaufen, wenn die Übernahme in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen wird.

Glencore wird nicht als Betreiber der beiden Anlagen auftreten, sondern hat Abnahmerechte sowohl bei Alunorte als auch bei MRN für die gesamte Nutzungsdauer der Minen. "Der Erwerb der Anteile an Alunorte und MRN verschafft Glencore Zugang zu Tonerde und Bauxit... und verbessert unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit [Aluminium] für die laufende Energiewende zu versorgen", sagte der für das Aluminiumgeschäft zuständige Glencore-Manager Robin Scheiner.

Alunorte ist die weltweit größte Tonerderaffinerie außerhalb Chinas, MRN betreibt eine Bauxitmine.

