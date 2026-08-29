Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
29.08.2026 06:00:40
Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant
Singapore-based iron ore company Radiant has been battling liquidity squeezeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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