Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
09.08.2025 11:09:38

Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle

ZÜRICH/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden. Die Übernahme fand bereits am Freitag statt, wie Glencore auf seiner Internetseite mitteilte. Das Schweizer Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Als eines von 47 EU-Projekten zu kritischen Rohmaterialien entwickelt das Unternehmen in Italien eine Wertschöpfungskette für das Batterierecycling.

Li-Cycle hatte im September 2023 seine Recyclinganlage bei Magdeburg eröffnet. Die Anlage markierte den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt. Als mögliche Gesamtkapazität will das Unternehmen rund 30.000 Tonen pro Jahr recyceln. Vor allem Autobatterien werden in der Fabrik zu einer sogenannten "schwarzen Masse" verarbeitet. Daraus werden durch spezielle Verfahren wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt gewonnen.

Im Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen in Kanada und in den USA Gläubigerschutz beantragt./sus/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glencore plcmehr Nachrichten

Analysen zu Glencore plcmehr Analysen

31.07.25 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.25 Glencore Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.25 Glencore Outperform RBC Capital Markets
30.07.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.25 Glencore Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glencore plc 3,31 2,94% Glencore plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:56 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht deutlich höher ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- US-Börsen letztlich fester - NASDAQ mit Rekord -- Asiens Börsen enden uneins - Nikkei deutlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an. An den Börsen in Asien waren überwiegend schwache Abgaben zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen