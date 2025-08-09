Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
09.08.2025 11:09:38
Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
ZÜRICH/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der kanadische Batterie-Recycler Li-Cycle, der bei Magdeburg eine der größten Recyclingfabriken Europas entwickelt, ist vom Schweizer Unternehmen Glencore übernommen worden. Die Übernahme fand bereits am Freitag statt, wie Glencore auf seiner Internetseite mitteilte. Das Schweizer Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der größten Rohstoffunternehmen der Welt. Als eines von 47 EU-Projekten zu kritischen Rohmaterialien entwickelt das Unternehmen in Italien eine Wertschöpfungskette für das Batterierecycling.
Li-Cycle hatte im September 2023 seine Recyclinganlage bei Magdeburg eröffnet. Die Anlage markierte den Eintritt des Unternehmens in den europäischen Markt. Als mögliche Gesamtkapazität will das Unternehmen rund 30.000 Tonen pro Jahr recyceln. Vor allem Autobatterien werden in der Fabrik zu einer sogenannten "schwarzen Masse" verarbeitet. Daraus werden durch spezielle Verfahren wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt gewonnen.
Im Mai dieses Jahres hatte das Unternehmen in Kanada und in den USA Gläubigerschutz beantragt./sus/DP/zb
Analysen zu Glencore plcmehr Analysen
|31.07.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Glencore Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.25
|Glencore Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Glencore plc
|3,31
|2,94%
