Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
05.03.2026 18:28:18
Glencore wades into battle for former FTSE miner
Swiss group proposes to support Shakhmurat Mutalip, who is close to finalising deal for a stake in Eurasian Resources GroupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Glencore plc
|
05.03.26
|Glencore wades into battle for former FTSE miner (Financial Times)
|
05.03.26
|Glencore wades into battle for former FTSE miner (Financial Times)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
18.02.26
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)