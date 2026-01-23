|
23.01.2026 06:31:28
Glenmark Life Sciences gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Glenmark Life Sciences hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,25 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 11,18 INR je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,73 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 6,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 11,60 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 6,65 Milliarden INR geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
