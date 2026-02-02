Glenmark Pharmaceuticals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Glenmark Pharmaceuticals hat am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 14,29 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glenmark Pharmaceuticals noch ein Gewinn pro Aktie von 12,33 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Glenmark Pharmaceuticals einen Umsatz von 33,88 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at