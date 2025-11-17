Glenmark Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Glenmark Pharmaceuticals gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 21,63 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,55 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glenmark Pharmaceuticals in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 60,47 Milliarden INR im Vergleich zu 34,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at