Glenmark Pharmaceuticals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Glenmark Pharmaceuticals lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,68 INR gegenüber 0,160 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 37,71 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,56 Milliarden INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 48,26 INR beziffert, während im Vorjahr 37,11 INR je Aktie in den Büchern standen.

Glenmark Pharmaceuticals hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 169,83 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 133,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at