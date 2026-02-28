DigitalOcean Aktie
WKN DE: A2QRZ4 / ISIN: US25402D1028
|
28.02.2026 17:15:31
Glenview Capital Management Opens New $96 Million Position in DigitalOcean
According to an SEC filing published Feb. 17, 2026, Glenview Capital Management initiated a new position in DigitalOcean Holdings (NYSE:DOCN) during the fourth quarter of 2025. The fund acquired 2,004,299 shares, with an estimated transaction value of $96.45 million based on the quarterly average price. The fund’s quarter-end position in DigitalOcean was valued at $96.45 million, and the net position change reflected this amount.This purchase opens a new position for the fund, representing 1.96% of 13F reportable assets under management as of Dec. 31, 2025.As of Feb. 27, 2026, shares of DigitalOcean Holdings were priced at $56.06, up 31.3% over the past year, with a 14 percentage-point alpha versus the S&P 500.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
