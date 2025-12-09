Aligh a Aktie
WKN DE: A2PFQ3 / ISIN: US01626N1019
|
09.12.2025 17:47:25
Glenview Capital Management Sells $71 Million of Alight Stake After Stock's 71% Drop
Glenview Capital Management, LLC cut its stake in Alight, Inc. (NYSE:ALIT) by 4,004,556 shares in the third quarter, reducing exposure by an estimated $71.57 million, according to a November 14, 2025, SEC filing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated November 14, 2025, Glenview Capital Management, LLC sold 4,004,556 shares of Alight during the third quarter. Following the transaction, the fund reported holding 20,377,772 shares worth $66.43 million as of September 30, 2025.The sale reduced Alight to 1.48% of Glenview's 13F reportable assets under management; the position was previously 3.87% of AUM as of the prior quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alight Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alight Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.