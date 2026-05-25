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25.05.2026 06:31:29
GLG Life Tech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GLG Life Tech hat am 22.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,14 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GLG Life Tech -0,100 CAD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GLG Life Tech in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,3 Millionen CAD im Vergleich zu 3,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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