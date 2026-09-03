GLG Life Tech mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

GLG Life Tech hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 CAD gegenüber 0,730 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Mit einem Umsatz von 2,3 Millionen CAD, gegenüber 2,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,53 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at