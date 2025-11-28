GLG Life Tech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GLG Life Tech äußerte sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GLG Life Tech 2,24 CAD je Aktie generiert.

GLG Life Tech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 36,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at