Glimpse Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Glimpse Group präsentierte am 17.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 58,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at