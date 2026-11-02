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02.11.2026 06:31:29
Glittek Granites: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Glittek Granites ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Glittek Granites die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,150 INR je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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