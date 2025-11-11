Glittek Granites: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Glittek Granites lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,15 INR. Ein Jahr zuvor waren -4,830 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at