GLKB Kreditfabrik heisst neu bitubi



22. Februar 2022



Glarus, 22. Februar 2022 - Die Kreditfabrik der Glarner Kantonalbank tritt ab sofort unter dem neuen Namen bitubi auf. Der Name ist die spielerische Umsetzung des englischen Kürzels «B2B» (Business-to-Business) und reflektiert das stetig wachsende Dienstleistungsangebot in diesem Geschäftsfeld. Mit der Umbenennung unterstreicht die Glarner Kantonalbank (GLKB) zudem ihre Ambitionen im Geschäft für Business-Kunden. Die Glarner Kantonalbank hat sich mit vielfältigen Angeboten als bekannte Service-Anbieterin im Geschäft mit Business-Kunden etabliert. Mit der Lizenzvergabe eigenentwickelter Onlineprodukte sowie dem Verkauf von Servicing- und Consulting-Dienstleistungen gewinnt die Glarner Kantonalbank stetig neue Kunden und reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit vom Zinsdifferenzgeschäft. «Mit der neuen Namensgebung werden wir unserer Strategie gerecht und positionieren uns noch klarer als professioneller «B2B»-Partner mit Produkten und Dienstleistungen, die mittlerweile weit über das Kreditgeschäft hinausgehen», erläutert Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank. Die Weiterentwicklung von Kreditfabrik zu bitubi unterstreicht diese Ausweitung und macht damit die gezielte Ansprache spezifischer Zielgruppen im B2B-Geschäft möglich. Sowohl bei der Akquisition von Neukunden als auch bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden verspricht sich die Glarner Kantonalbank mit dem eigenständigen Auftritt von bitubi Vorteile. bitubi - ein Teamergebnis

Beim Umsetzungsprozess unterstützte das gesamte Team der bisherigen Kreditfabrik. «Mir war es sehr wichtig, dass die Mitarbeitenden des Bereichs in den Prozess miteinbezogen wurden und mitgestalten durften», erklärt Michaela Ernst, Bereichsleiterin bitubi der Glarner Kantonalbank. Das strahlenartige Logo symbolisiert die digitale Innovationskraft. Der rote Balken deutet die visuelle Verbindung zur Glarner Kantonalbank an. «Das Logo wurde bewusst sehr nahe am GLKB Logo positioniert, damit die Zusammengehörigkeit zum Ausdruck gebracht wird. So können beide Marken voneinander profitieren. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden», erklärt Michaela Ernst.

