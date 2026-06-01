Ichigo Aktie
WKN: 164413 / ISIN: JP3120010008
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01.06.2026 06:00:20
Global asset managers capture just 0.1% of Chinese market in 5 years
Foreign firms that launched their own businesses after Beijing relaxed ownership rules have attracted only $5bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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