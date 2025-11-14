Global Atomic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Atomic hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Global Atomic -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at