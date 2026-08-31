Global Battery Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Global Battery Metals präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Global Battery Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,050 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Global Battery Metals ein Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at