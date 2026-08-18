Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.08.2026 18:09:45
Global borrowing costs hit fresh highs on oil, AI and inflation
Interest rates on long-term US, UK, German and Japanese government debt have soared.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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