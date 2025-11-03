global bridge hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

global bridge lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17,08 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte global bridge ein EPS von -3,620 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat global bridge im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at