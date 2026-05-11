global bridge legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

global bridge hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 29,39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20,75 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,19 Milliarden JPY – ein Plus von 7,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem global bridge 3,91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 95,45 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 65,30 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat global bridge im vergangenen Geschäftsjahr 14,63 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte global bridge 13,07 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at