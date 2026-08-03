global bridge präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

global bridge ließ sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat global bridge die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,28 JPY. Im Vorjahresviertel hatte global bridge 20,59 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 85,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,28 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at