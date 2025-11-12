Global Business Travel Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Global Business Travel Group A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 674,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Global Business Travel Group A 597,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at