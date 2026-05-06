Global Business Travel Group A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Business Travel Group A hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 840,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 621,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at